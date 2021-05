“Nunca había hecho algo así”: sobrina de Coté López debutó como modelo en línea de cosméticos de su tía

Recientemente la sobrina de Coté López, Constanza López, debutó ante las cámaras con el fin de participar en el lanzamiento de “Clo By Coté”, nueva línea de cosméticos de la influencer.

Sobre este tema “Cony” habló con LUN, en donde señaló que nunca había modelado. “No sabía qué caras poner“, expresó al citado medio.

Si bien los apellidos coinciden con su tía, Cony es la hija de la hermana de Luis “Mago” Jimenez. “Es super entretenido ser sobrina de la Jose, ella es entretenida y somos unidos como familia. Es como una relación de amigas pero cuando tiene que ser tía es tía“, afirmó.

Respecto a la sesión de fotos reconoció que “estaba super nerviosa en la sesión de fotos que hicimos con los labiales, nunca había hecho algo así“.

Finalmente se refirió a cómo le llegó esta propuesta de participar en la campaña: “Un día estaba en la casa y me llega un WhatsApp de mi tía. ‘¿Quieres ser mi modelo?‘ Me dio risa y dije ‘ya, no soy modelo pero con la guía de la Jose puedo hacerlo"”.

Aquí puedes ver la publicación: