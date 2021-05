“Representa mi deseo de seguir viviendo por el tiempo que me quede”: Don Francisco estrena su cuarto libro a sus 80 años

El animador de televisión Mario Kreutzberger anunció el lanzamiento de su cuarto libro llamado “Con ganas de vivir”, el que cuenta con 400 páginas donde el comunicador aborda detalles de su vida privada y profesional.

“Este es mi cuarto libro. Lo escribí junto al periodista Marcelo Amunátegui. Cuenta todas mis experiencias vividas durante los últimos 20 años, y muy especialmente estas últimas experiencias que nunca antes había vivido, y que tienen que ver con todo lo que ha ocurrido con la pandemia“, declaró Don Francisco en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 551 mil seguidores.

En el texto, el animador ahondará más a fondo en su vida familiar, además de referirse a temas contingentes de Chile, tales como el estallido social ocurrido en octubre de 2019.

Asimismo, detallará su experiencia como animador de “Sábado Gigante” y lo que significó para él dejar la pantalla luego de 53 años al aire.

“No hablo solamente de éxitos. Hablo de fallas que he tenido y fracasos también en mi vida, porque no todo lo que uno hace es exitoso, así que Con ganas de vivir representa eso: mi deseo de seguir viviendo por el tiempo que me quede. No sé cuántos días, cuántos años o cuántos meses“, aseguró.