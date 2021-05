“Yo no estaba ahí”: Esposa de Chino Ríos se refirió a Kenita Larraín en un live

Paula Pavic, esposa de Marcelo Ríos, recientemente realizó una transmisión en vivo en donde repasó diversos aspectos, donde algunas fueron sobre el pasado del deportista, en donde el nombre de Kenita Larraín no tardó en aparecer.

Debido a que las preguntas sobre la numeróloga se repetían, Pavic replicó: “Kenita. ¿Quién dice Kenita? ¿Así como que yo soy Kenita, o qué quieren saber de Kenita?“.

Tras esto expresó: “No tengo nada que ver con Kenita. De hecho, encuentro que lo que ella ha hecho ahora, por lo que he escuchado y todo, encuentro que su onda en la que está es muy parecida a la que estoy yo. Entonces no tengo nada que decir de ella“.

Pero esto, lejos de calmar los ánimos, solo ayudó a que continuaran preguntando, por lo que Paula Pavic cerró el tema: “La copucha de Kenita. Pero si yo no sé la copucha de Kenita. Yo no estaba ahí, no me carguen eso a mí… No hablen de Kenita. No, si yo no voy a hablar de ella, no la conozco, no tengo idea, cero”.