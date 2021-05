“No hay presupuesto”: La réplica de Adriana Barrientos tras pregunta sobre cosméticos de Coté López

Recientemente la modelo Adriana Barrientos debió responder una “incómoda” pregunta que vinculó a Coté López y la línea de cosméticos que lanzó de manera reciente.

Esto, luego de que “La Leona” fuera invitada al programa “Zona de Estrellas”, en donde el conductor Mario Velasco le consultó a Barrientos si había utilizado algún producto de esta línea de maquillaje.

Ante esto, Adriana replicó: “¿Pero por qué a mí me tocan este tipo de preguntas? (…) toda la pauta rápida para llegar aquí. ¿Cómo le ha ido a Luis Jiménez con su contrato en Europa…? Ah, no, verdad que no juega en Europa. Perdón”.

Velasco no quedó contento con la respuesta y volvió a insistir: “¿Qué te parece la calidad de los productos o este fenómeno que se da en relación a muchas famosas como las Kardashian, que ponen una línea de cosméticos?”, consultó.

Ante esto, la modelo replicó de manera irónica: “Yo soy una persona muy humilde, no tengo acceso a ese tipo de productos. Yo no tengo acceso a las cosas de Coté López. No hay presupuesto“.

Finalmente expresó: “Solo me alcanza a mí para el de Cecilia Bolocco, mira que pena, el de la Miss Universo nada más. Mira qué pena que ande en mi cartera con el perfume de Cecilia Bolocco. Me encanta. Veinticinco lucas, en varias cuotas sí, doce cuotas precio contado”.