“Siempre puede pasar algo más”: Cecilia Bolocco impacta al confesar que se quebró ambos pies mientras apoyaba a su hijo en su tratamiento

Una impactante confesión fue la que realizó la modelo Cecilia Bolocco, en una de sus tantas transmisiones realizadas a través de la plataforma de Instagram, donde cuenta con más de 575 mil seguidores.

En el “live”, la conductora del programa “Viva!” en Radio Agricultura confesó que sufrió un grave problema físico mientras apoyaba a su hijo Máximo en su tratamiento contra el cáncer.

Todo comenzó cuando una usuaria le consultó por su delgadez. En este sentido, Bolocco aseguró que “soy muy flaca. De huesos muy pequeños. Así es la vida. Estoy muy feliz con mis huesos. No me había quebrado nunca hasta cuando justo me fui a Estados Unidos a tratar a Máximo fíjate tú, en medio de toda esa cosa“.

“Me torcí la pata y me la quebré, la pata izquierda. Y después, cuando vine de vuelta, llegando a Chile después de ‘qué rico de haber terminado el tratamiento’, me quebré la pata derecha. Así que en menos de dos años me había quebrado las dos patas“, complementó la comunicadora.

Finalmente reflexionó sobre lo sucedido e indicó que “nunca me había quebrado un hueso antes, nunca. Pero bueno, de repente a uno le toca. Dice ‘chuta, ya no me va a pasar nada más con todo lo que me ha pasado’, pues les tengo noticias, siempre puede pasar algo más“, cerró.