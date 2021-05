“Periodismo machista”: Izkia Siches “funó” a periodista que le hizo desubicada pregunta cuando fue a votar

La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, se manifestó sumamente molesta en sus redes sociales, y específicamente en su cuenta de Instagram, donde funó a una periodista por un trato machista de la profesional.

Según explicó en la plataforma digital, luego de ejercer su derecho cívico y votar en las elecciones, una comunicadora se acercó a ella y le hizo una insólita consulta: le preguntó dónde se encontraba su hija recién nacida.

“Para la periodista que preguntaba donde dejé la wawa? No, no me la he comido, la dejé con su padre. Al llegar la bendición ya estaba mudada y había tomado su leche. Excelente servicio”, sostuvo la líder del Colmed en su Instagram.

Junto a esto, añadió varias frases sobre este tema, entre ellas: “#PeriodismoMachista” y “#mamásufragista”.