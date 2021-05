Alfonso Concha retó a Tonka Tomicic por acercarse a la competencia: Fue donde José Antonio Neme a pedir explicaciones

Canal 13 y Mega juntaron a sus conductores. Fue en medio de las transmisiones de esta segunda jornada electoral cuando Canal 13 se conectó con Alfonso Concha y Tonka Tomicic, quienes se encuentran en el Estadio Monumental, en la comuna de Macul.

“Tengo que retarla. Yo no sé si ustedes se enteraron pero la señora Tonka Tomicic osó a acercarse a otro canal de televisión”, partió diciendo el periodista desde del área de prensa.

“Yo no me acerqué, el canal se acercó a mí… no me retuviste”, se excusaba entre risas la animadora de Canal 13. “No poh Tonka, hay exclusividad. Tú eres nuestra”, agregaba Mónica Pérez desde el estudio.

Fue entonces que Alfonso Concha se acercó donde se encontraba José Antonio Neme, quien también está despachando desde el mismo lugar, para pedirle las explicaciones correspondientes al retener a Tonka en su canal.

“Yo la retendría más si pudiera, Tonka tiene mucho que hacer en Mega. No me provoques, no me provoques a mí”, dijo riendo José Antonio Neme.

“¿Estamos en directo?”, interrumpió Tonka, para luego saludar a Soledad Onetto y dar un cariñoso saludo al equipo de prensa de Mega desde las pantallas de Canal 13.