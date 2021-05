“Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas”: Marcela Vacarezza causa revuelo con mensaje sobre proceso eleccionario

Un particular mensaje fue el que publicó la animadora Marcela Vacarezza a través de su cuenta de Twitter, donde causó una gran cantidad de reacciones de parte de los usuarios y usuarias.

En la plataforma, la comunicadora se refirió al proceso eleccionario llevado a cabo durante este domingo, donde se elegirán a alcaldes, concejales, gobernadores regionales e integrantes de la convención constitucional.

“Me encantaría haber estado hoy en Chile para poder votar. Sea de la tendencia que sea, aproveche esta oportunidad con voto informado y responsable. Después no nos quejemos de más Florcitas Motudas (solo por poner un ejemplo)“, declaró Vacarezza.

Y frente a los múltiples cuestionamientos que causó su comentario, Marcela contestó que “para los criticones de siempre, nunca he dejado de votar. Si hoy no lo hago es porque vivo en el extranjero hace 10 meses y esta votación no contempla a chilenos residentes en el extranjero“.