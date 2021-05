“No te queda bien”: Yamila Reyna renovó su look con drástico cambio y no convenció a seguidores

Recientemente la intérprete Yamila Reyna sorprendió tras compartir un radical cambio de look en las redes sociales.

Si bien la trasandina de manera constante se somete a múltiples cambios de look, su último nuevo corte de cabello no convenció a sus seguidores de Instagram.

Los cibernautas arremetieron contra la pareja de Diego Sánchez, manifestando que no les gustó nada su nuevo aspecto. “No me gusta”, “No te queda bien“, y “Mal corte“, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí puedes ver su nuevo look y parte de los comentarios: