“Y me enfermé…”: Leo Méndez Jr. preocupó a seguidores con delicado estado de salud

El influencer Leo Méndez Jr recientemente preocupó a sus seguidores luego de que, a través de sus historias, compartiera detalles de su estado de salud, señalando que se encontraba enfermo.

“38 grados de fiebre, sin apetito, amígdalas hinchadas, sudando mucho. y me enfermé…“, escribió en una publicación, generando alerta en sus followers.

Tras esto señaló que su temperatura continuaba subiendo, con una nueva postal en donde enseñaba un termómetro que marcaba 38.1ºC.

Debido a estos síntomas, múltiples seguidores le habrían preguntado si se trataba de Covid-19, situación que fue desmentida por el joven, descartándolo y entregando detalles de cómo se enfermó.

“Jajaja no es Covid. El día anterior era el único weon con shorts y polera hasta las 2 AM afuera. Aún no es verano verano, entonces la temperatura en la tarde baja drásticamente. Entonces, fue por eso, de hecho ya se me pasó. Me siento mucho mejor“, afirmó.

Aquí puedes revisar sus publicaciones: