“Izquierda miserable”: El duro descargo de Yuyuniz Navas tras derrota en elecciones

Si bien el nombre de Yuyuniz Navas resonó bastante en las redes sociales durante las últimas semanas, lo cierto es que a la hora de las elecciones, esto no fue así.

El pasado domingo terminó el recuento de votos y su sector, Vamos por Chile, en general, no destacó. En este sentido la actriz obtuvo el 1,38 de los votos, por lo que emitió un duro descargo a través de las redes sociales.

“La ciudadanía no se ha dado cuenta del daño que la izquierda le ha hecho al país. No les creo, ni confío“, inició señalando a través de Twitter.

Luego continuó: “Hasta hoy no han hecho nada por las necesidades del pueblo, y tampoco lo harán en un futuro #IzquierdaMiserable“.

