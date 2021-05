“Parece que los nietos no votan”: Daniel Jadue se refirió a la derrota que sufrió Pablo Maltés

El alcalde de Recoleta y candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, recientemente analizó las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer.

En este sentido habló con “Bienvenidos”, donde partió señalando: “El pueblo de Chile fue el principal protagonista. El programa del gobierno que asuma tiene que ser el que plantea el pueblo de Chile. Yo, con mucha humildad, voy a tratar de trabajar con todos los que quieran sumarse”.

Tras esto fue consultado sobre una posible invitación a la diputada Pamela Jiles, en donde señaló que “eso lo tiene que definir ella”.

Luego se refirió a los ácidos dichos de la parlamentaria. “Si yo pensara que alguien es miserable, no estaría dispuesto a trabajar con él. Los últimos días Pamela Jiles ha hablado de toda la clase política como una clase política miserable. Ha basureado a todo el mundo, no sabe si es de izquierda o es de derecha. Y le tengo una mala noticia: parece que los nietos no votan“, sostuvo.

Otro tema que tocó fue la derrota de Pablo Maltés, sobre lo cual expresó: “Yo respeto mucho la historia de la ‘Abuela’ y de Pablo Maltés, pero uno las carreras políticas las gana con argumentos, no con insultos. Yo creo que, en eso, Pablo no fue capaz de instalar ningún tema que tuviera que ver de cómo superar la ciudad neoliberal”.