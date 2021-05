“Se te olvida que vives como facho”: Camila Recabarren respondió a ácidas críticas tras llamado a votar

La modelo Camila Recabarren encendió las redes este domingo tras lanzar un discurso que invitaba a votar y recordaba las marchas del Estallido Social.

“ Fueron tantas marchas , y son tantas las ganas de luchar por el bienestar de nuestro país, y para la dignidad de un pueblo… basta de abusos basta de robos basta de que gane la elite… ANDA A VOTAR”, es parte de lo que dijo.

Con ello, subió unas fotografías donde se leía “Siempre fashion, nunca facho”.

Sin embargo, recibió decenas de críticas, una de ellas enrostrándole su modo de vivir, ante lo que la modelo alzó la voz.

Fue una seguidora la que dijo: “Se te olvida que vives como facho predicas lo contrario me cargas”.

Recabarren, en tanto, contestó recibiendo más de 160 “me gustas”: “😂😂😂 por tener un jeep rico que aún no pago 😂 prejuicios y prejuicios … mejor nos unimos por un mundo mejor … yo no gano por estar en un bando o en otro … ganan mis ganas de querer que el país surja no en manos de ladrones”.

Revisa la publicación: