“Me siento muy mal”: Melina Figueroa preocupó a seguidores tras referirse a su estado de salud

Fue en agosto pasado cuando Melina Figueroa anunció el nacimiento de su segunda hija, a quien llamó Jazmín Luna.

Además la exchica reality, que ganó bastante éxito tras participar en “Doble Tentación” documentó el proceso del embarazo a través de las redes sociales, en donde sus pequeños continúan acaparando la plataforma.

No obstante de manera reciente compartió un mensaje que alertó a los cibernautas. Esto, luego de que informara que se encuentra atravesando un complejo estado de salud, por el cual incluso deberá someterse a una cirugía.

“Solo quiero estar en cama todo el día, aunque no pueda. Cada vez que me cubren con los bebés 20 o 15 minutos, me acuesto“, inició señalando.

Luego añadió: “Hace días que me siento muy mal, y en unos días tendrán que operarme. Me siento tan cansada y adolorida. Es admirable como madres cómo sacamos fuerza de donde menos creemos, cada minuto que paso con mis hijos lo doy todo por ellos”.

Lamentablemente la influencer no entregó mayor detalle, lo que dejó preocupado a sus seguidores, aunque se espera que pronto entregue mayor información.

Revisa aquí la publicación que compartió: