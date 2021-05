Paulina de Allende-Salazar vivió incómodo momento en vivo tras denuncia contra su hermana

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” se tocó un tenso tema sobre el hostigamiento y acoso de jefes y compañeros que existen en algunos espacios de trabajo, en especial en recintos de salud.

Recordemos que a principios de mayo se registró un segundo suicidio de una enfermera UCI en una clínica viñamarina, lo que puso este tema en la palestra.

En este sentido se habló con personas que han sufrido de hostigamiento en el área de la salud, quienes entregaron duros relatos.

No obstante un aspecto que sorprendió fue cuando leyeron mensajes de Twitter, en donde uno apunto a la hermana de la periodista Paulina De Allende-Salazar.

“En #MuchoGustoMega sobre el bullying en el trabajo y lo sucedido con las enfermeras que se suicidaron. El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende cuando trabajaba en ADS. Isabel hermana de Paulina periodista del panel“, señalaba el tweet que se leyó en vivo.

Ante esto Diana Bolocco preguntó con cautela: “¿Es tu hermana?“, mientras que se escuchó a José Antonio Neme decir: “¿Cómo es eso…?“.

Paulina De Allende-Salazar continuó leyendo, pero se detuvo para referirse a esta acusación: “Voy a seguir leyendo (…) No, voy a parar en realidad. Si usted tuvo algún problema con mi hermana. Mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí, la verdad lo siento. Me gustaría tener más información, voy a hacer las preguntas del caso. La verdad es que no puedo decir, no tengo idea de lo que pudo haber pasado ahí”.

Aquí puedes revisar el Tweet: