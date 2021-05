“¡Cállate la boca!”: Paty Maldonado arremete con furia contra Diana Bolocco por intervenir en acusación contra la hermana de Paulina De Allende-Salazar

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido comentaron en su programa “Las Indomables” el incómodo momento vivido ayer en “Mucho Gusto”, cuando la periodista Paulina De Allende-Salazar leyó una acusación de una televidente en contra de su hermana. Esto, mientras hablaban del acoso laboral.

“En #MuchoGustoMega sobre el bullying en el trabajo y lo sucedido con las enfermeras que se suicidaron. El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende cuando trabajaba en ADS. Isabel hermana de Paulina periodista del panel”, indicó una usuaria, mensaje que la comunicadora leyó en vivo.

Fue en este momento cuando Diana Bolocco le dijo que no tenía por qué responder por su hermana, tras lo cual Paulina dijo que no tenía ningún problema en contestar. “Es tu hermana, y la verdad no te corresponde responder por ella”, dijo la conductora de Mega.

Sobre esto, Maldonado fue enfática y se fue en picada contra Bolocco por haber defendido a Paulina de Allende. “¡Ella se mete altiro! La ‘chupa chupete’, altiro. Típica de las gallas que se chupan el chupete. ¡Cállate la boca! Deja que ella responda, si esa mujer tiene la suficiente personalidad para defenderse. ¡No! tiene que salir la otra ‘chupa chupete’. Por favor…“, exclamó la exrostro de Mega.

Por su parte, Pulido indicó que “esa es la única instancia de poder desahogarse y la otra (Diana) va y le presta ropa”, dijo la animadora.