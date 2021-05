La curiosa sugerencia de entrevistada a Gonzalo Ramírez: involucró a Felipe Camiroaga

Durante estas jornadas los matinales han tocado el terrible crimen que ocurrió en la comuna de El Bosque, donde se registró el asesinato de dos hermanos, de 14 y 18 años.

En este sentido el matinal “Buenos Días a Todos” buscó recabar mayores antecedentes del sospechoso, arrendatario que vivía con la familia y que es buscado por la policía.

Así, se trasladaron hasta la mencionada comuna, para conversar con Raquel, vecina quien además de entregar su opinión sobre el caso, también se tomó la libertad de realizar algunas sugerencias al conductor Gonzalo Ramírez.

“Sáquese un poco el paquetito, suéltese más como era Felipe Camiroaga. Te pareces mucho a él, te dejo un legado”, afirmó la vecina.

Luego añadió: “Si Felipe hubiera vivido cambiarían las cosas. Felipe era un gran ser humano que todavía lo sentimos mucho y pasarán años, sobre todo para las mujeres, porque era tan exquisito”.

Tras esto, Gonzalo Ramírez replicó con humor: “Linda, pero me parezco repoco en verdad. Me tendría que, no sólo sacar el paquetito, sino que las pailas señora, porque si no, no funcionaría. Le mando un beso grande y muchos cariños”.