Josefina Montané se incorporará a “La torre de Mabel”: “Mi personaje es una mujer de armas tomar”

En junio próximo, Canal 13 estrenará su nueva teleserie nocturna “La torre de Mabel”, centrada en las aventuras y desventuras de “Mabel Andrade” (Paloma Moreno), quien luego de un escándalo público que protagoniza, es expulsada de su hogar, perdiendo todo lo que tenía. El marido de Mabel es “Gaspar Elizondo”, interpretado por Álvaro Espinoza, quien -tras separarse- llegará a vincularse con alguien muy especial en su vida.

Se trata de “Florencia” (interpretada por Josefina Montané), una mujer coqueta, atrevida y espontánea, que invadirá la vida de “Gaspar” (Álvaro Espinoza) en varios planos. Primero como la profesora de inglés de sus hijos, luego como empleada de su inmobiliaria y, finalmente, en el ámbito personal.

“Este fue un personaje muy entretenido de interpretar. Primero, porque me permitió hacer algo muy distinto a lo que venía haciendo en teleseries. Y luego, porque hasta tuve un cambio de imagen para interpretarlo, lo cual siempre me ha gustado, para entregarle algo diferente a la gente. Cambiar es parte de nuestro trabajo y con Florencia el público me podrá ver tocando otra tecla”, sostuvo Montané sobre este proyecto.

Ese tecla será la de la maldad, acerca de lo que la actriz comentó que “mi personaje es una mujer de armas tomar, es capaz de hacer lo que sea con tal de conseguir lo que quiere”, añadiendo que “su gran objetivo será Gaspar y para eso hará todo lo que esté en sus manos”.

Para dar vida a “Florencia”, Montané se transformó en materia de look, ya que se le verá con el pelo más corto del habitual y crespo. En tanto, en materia de vestuario lucirá muy sobria y elegante: “Los cambios son parte de los nuevos personajes, yo siempre estoy abierta a ellos y el resultado en este caso me encantó. Le dimos la impronta necesaria a Florencia”.

De esta manera, Josefina indicó que “todo lo que logramos con este personaje me pareció atractivo y creo que al público también le gustará y llamará la atención. Se van a divertir mucho con esta teleserie y también con todo lo que hará Florencia con tal de lograr lo que quiere”, cerró.