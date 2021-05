“Qué desubicado”: Cecilia Bolocco y la crítica a Ignacio Gutiérrez tras su paso por “SQP”

El pasado miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Íntimos”, espacio online que es conducido por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez, quienes contaron con la presencia de Cecilia Bolocco como invitada.

En este sentido la ex Miss Universo habló de diversos aspectos en el espacio, pero también tuvo múltiples halagos para los animadores, partiendo por Pamela Díaz.

“Eres tan natural, tan simpática, tan amorosa, pa’ qué decir de guapa. La gente te adora”, partió halagando Cecilia Bolocco a “La Fiera”.

Y estas positivas palabras también llegaron para Ignacio Gutiérres, aunque tuvo reparos en esta, ya que recordó cuando “la descueraba” en los inicios de su carrera en la farándula, cuando formaba parte de SPQ.

“Qué alegría verte en este programa con la Pame, pero además que rico verte acá, porque tengo que confesar que en todas partes que yo he ido: eventos sociales, de ayuda social, para tantas fundaciones, siempre me encuentro contigo. Eres un hombre con una faceta tan, tan linda“, inició señalando.

Y luego sumó: “No sabes la alegría porque tus comienzos fueron distintos, me diste bien duro, pero bueno. Cuánto me alegro que ahora estás en esta nueva faceta“.

Tras este comentario Pamela Díaz reaccionó y señaló: “Oh sí. Qué desubicado“, soltó en tono de broma, mientras que Gutiérrez solo atinó a reírse y agradecer las palabras de Bolocco.

Aquí puedes revisar el capítulo: