“Tuvimos un roce”: Pamela Jiles se disculpó con panel de “Bienvenidos” tras polémica entrevista

Durante este jueves el matinal “Bienvenidos” nuevamente entabló un contacto con Pamela Jiles, luego de que hace unas semanas protagonizara toda una polémica por su trato a los conductores del programa.

En este contexto se refirió al escenario de las candidaturas de primarias, las cuales se realizaron el día de ayer.

Sobre estas sostuvo: “Son primarias sin pueblo, sin ciudadanía, enclaustradas en los partidos políticos que es lo que yo creo que está agónico. Y además tiene elementos importantes como que no hay mujeres: son patriarcales“.

No obstante, otro de los temas que tocó fue la entrevista que entregó el mes pasado. “Quiero saludar con mucho cariño a toda la gente que está en el estudio y particularmente quiero enviar un beso de la abuela, si me lo permiten, a Amaro y a Sergio Lagos, con quienes en nuestro último encuentro tuvimos un roce“, inició.

Tras esto añadió: “Espero que disculpen a la abuela que se le pasó un poquito el tejo en esa oportunidad y el mismo cariño de siempre para ustedes y para qué decir a Tonka, a quien yo quiero y respeto mucho”.

Estas palabras generaron sorpresa en el estudio, en donde Tonka intervino una vez que finalizó el contacto: “Yo pensé que era como una instalación, por eso me reí tanto. Dije ‘nos estará agarrando de nuevo para el chuleteo’. Pero no. De verdad fue así. Dirección, ¿podría buscar esa parte de nuevo? Quiero saber qué dice Amaro, qué dice Sergio a la diputada abuela Pamela Jiles”.

Quien primero reaccionó fue Sergio Lagos, quien aceptó estas disculpas. “Ese fue un día complejo, y más para ella, creo yo. Porque nosotros estábamos haciendo preguntas, nuestro rol es preguntar, y ella llegó con una temperatura especial a esa conversación“.

No obstante esta postura no fue compartida por Amaro Gómez-Pablos. “Yo no tengo nada que decir. Ella es una persona que ha sido periodista, reconoce también el trabajo que hacemos. Creo que cachondearse (burlarse) del momento no corresponde. En Chile hay un exceso de farandulización de la política. Yo no formo parte de ese espectáculo. Hago mi trabajo, hago las preguntas. Me importa poco el color político. Si alguien se ofende, seguimos con las caricaturas… Me parece lamentable”, afirmó.

Finalmente expresó: “Creo que hay mucho en jaque en el país. Hay demasiados dolores acumulados para andar fanfarroneándose de esto en este momento”.