La fuerte crítica de José Antonio Neme a “Me Late”: “Del 90% de las cosas que hablan, probablemente un 10% son verdad”

El periodista y actual conductor del matinal “Mucho Gusto” de Mega, José Antonio Neme, aprovechó esta tribuna para disparar contra el programa “Me Late” de TV+ y que encabeza Daniel “Huevo” Fuenzalida y tiene de panelistas a Sergio Rojas y Pamela Díaz.

“Yo me voy a tomar cierta licencia, es feriado y da lo mismo”, comenzó diciendo este viernes en el matinal en compañía de Diana Bolocco, Paulina de Allende y Simón Oliveros.

“Quiero transparentar una cosa que está pasando en este programa y le vamos a dar material a la gente de Me Late que dice que yo hablo de los programas de espectáculos. Voy a hacer un reconocimiento a mis amigos de Me Late y que del 90% de las cosas que hablan, probablemente un 10% son verdad y el resto son puras especulaciones. De lo que es verdad, ese 10% que es verdad…”, dijo de una vez.

Al respecto, Simón Oliveros le dijo que “ese 10%, el otro día el señor Sergio Rojas puso un audio de José Antonio, ¿lo escucharon? O sea hay comunicación. De dónde viene el 10% está claro”. “¿Cómo? ¿Tú le entregas información a ese programa?”, le preguntó Paulina de Allende-Salazar.

“No. Me escribió y yo como soy periodista contesto todas las preguntas, desde las más difíciles hasta las más simples. Así llegué a ¿Quién Quiere Ser Millonario? a los diez millones. Entonces él me preguntó algo y yo le contesté sobre… Porque yo quiero transparentar”, dijo Neme.

Bolocco, le preguntó: “Espérate. ¿Te preguntó algo de ti o te preguntó algo de alguien más?”

Neme: “No, me preguntó algo de ti, porque ese programa está obsesionado… Y si nos están viendo, no sé, a lo mejor se acostaron muy tarde, porque hacen un prime, qué sé yo, después con el ‘Huevo’ siguen hasta no sé dónde. Pero nos pueden llamar (…) Ese programa está obsesionado con saber si tú estás cómoda o incómoda con mi relación con Tonka Tomicic Petric”.

Bolocco: ¿En serio? Pero tú insistes que tienes una relación con Tonka Tomicic ¡y no la tienes Jose! Te tomaste un café”.

Neme: “Qué sabes tú qué es lo que hay detrás de ese café. Qué sabes tú qué es lo que hay detrás de esa junta”

Bolocco: “Tienes toda la razón”

Neme: “Tú te fuiste a juntar, tú te sacas una foto con Eduardo Fuentes. Yo voy a transparentar las cosas: Eduardo Fuentes podría estar en este lugar donde estoy yo”

Bolocco: “La verdad, sí. Pero no está”

Neme: “Entonces me culpan a mí, porque Me Late dice que yo soy el perverso”.