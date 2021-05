"He tenido una noche de mier...": Naya Fácil fue detenida por participar de fiesta clandestina en Viña del Mar

La influencer Naya Fácil fue detenida la noche del sábado tras participar de una fiesta en Reñaca, en Viña del Mar. Recordemos que la ciudad Jardín se encuentra en Fase 2, con cuarentena los fines de semana.

En ese contexto, Carabineros llegó a un departamento donde encontró a la influencer junto a varios amigos compartiendo. A través de redes sociales, Naya relató todo lo sucedido.

“En estos momentos estamos siendo detenidos. Ni siquiera llegaron con un papel. Estábamos compartiendo cinco minutos”, dijo en Instagram, donde antes subió varios videos de la fiesta.

“Yo me estoy haciendo cualquier copete porque nos vamos todos presos. Voy a ser la que menos va a pasar frío chiquillos, digo altiro porque vamos a estar como seis horas detenidos…”, alcanza a decir.

Sin embargo, la noche no fue fácil. Tras quedar libre horas más tarde subió un relato al borde las lágrimas.

“He tenido una noche de mier… no sé donde es esto. Estoy aquí por cualquier cosa. Nunca más me vengo así. Podría estar en mi casa. No sé donde estoy. No hay dirección acá. No hay letrero nada. Lo único que les digo es que se queden en sus casitas. Yo las he jodido todo este tiempo”, dijo.

Más tarde acusó que al ser liberada no le devolvieron sus anillos ni joyas que andaba trayendo. Su representante además escribió que no contestaría llamadas.