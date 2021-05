Pareja de Iván Núñez rompió el silencio y filtró delicada información: “Me cansé de los acosos cibernéticos”

La actual pareja del periodista de TVN Iván Núñez, Thais Jordão, se defendió este domingo a través de las redes sociales luego de que la periodista Cecilia Gutiérrez confirmara que el periodista engañó a su ex esposa, Marlene de la Fuente, con la brasileña.

“Como las personas nunca me van a dejar tranquila creo que tengo algo para hablar y que no lo hice antes por respeto a las personas, pero me cansé de los acosos cibernéticos casi que a diario, principalmente cuando escriben cosas que no son ciertas. La historia es grande y me va a costar mi relación porque ‘él’ (Núñez) no está de acuerdo que yo lo haga, pero no voy a aceptar eso”, partió diciendo en una serie de historias de Instagram en las que plasma su descargo.

La mujer dijo que constantemente recibe mensajes donde la acusan de “destruir una familia” y sería alguien que crea perfiles falsos para hostigarla.

Respecto a por qué habló ahora, dijo que “no lo hice antes por respeto a mi pareja y a todos sus hijos y eso no ha cambiado”.

“Pero ahora debo respeto a mi hijo y un día él tendrá internet y va a mirar lo que hicieron y, además de eso, esa persona no me deja en paz, si ella me dejara tranquila no haría nada“, argumentó.

También se refirió al rol que ha tenido la periodista de farándula, Cecilia Gutiérrez, quien acusó de “escuchar solo un lado de la historia”.

“Como esa ‘periodista’ es parcial y sólo escucha un lado de la historia y continúa dañando. Creo que yo debería hablar la verdad oscura que hay por detrás de esa historia y ya me cansé”, escribió. “Cuando ella hizo todo el show de filtrar cosas de la demanda de familia. que es secreto de justicia, para esa pseudo periodista que ni llamó a las otras partes para confirmar si era cierto las cosas que habló y después dijo que supo por la prensa. Ahí ya es una contradicción porque esa farandulera habla con todas las letras que la exseñora no está mintiendo y que supo de mi embarazo por la audiencia y después habla que supo a la Bachelet. Mentirosa nata“, lanzó.

Además insistió en su punto y desmintió los rumores en torno a la separación del periodista.

“Vengo desde mi perfil con educación a decirte por qué no es justo esas cosas que hablaron. Hasta ahora me mantuve callada por respeto a todos los hijos de mi pareja, pero no voy permitir que me sigan dañando, porque las cosas que hablaron de mí son muy pesadas y maldadosas con un único interés de hacer daño y hacer que una persona parezca honesta y buena y la verdad no es exactamente esa. Tengo pruebas jurídicas para demostrar que todo lo que hablaron es falso”, insistió.

Además, recordó un episodio que ocurrió cuando ella estaba embarazada. “Esa señora recibió a mi pareja en bikini en la última tentativa de estar con sus hijos… Yo estaba embarazada y la digna señora hace ese intento frustrado de mostrarse y todos sus intentos de mantenerlo en la casa… con sus juegos sexuales y desnuda. Dios mío, cómo hay gente que no tiene amor propio”, lanzó.

La joven evitó entregar más detalles debido a que existe una investigación en curso.

“Lo amo (a Iván Núñez), es lo más bello que pasó en mi vida. Pero cuando nos empezamos a conocer y yo supe que él tenía una exmujer que hacía cosas raras, yo dije que no entraría en esa pelea (…) y acá esto yo dando la pelea. Si la pelea fuera de los dos yo me quedaría calladita, porque no es una carga que me corresponde y ella cometió el error de ponerme en eso y sabes bien que yo no soy el motivo de la separación“, dijo.

Revisa algunas de las capturas de sus historias: