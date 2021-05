FOTO | El impactante cambio físico del actor Elliot Page que sorprendió a los internautas

El actor transgénero Elliot Page evidenció a través de sus redes sociales su impresionante cambio físico, tras una cirugía a la que se sometió a principios de este año.

“Bebé trans en su primer traje de baño”, dijo el intérprete canadiense junto a una postal donde aparece sin polera, la cual cuenta hasta el momento con más de un millón de “likes” en Instagram y cientos de comentarios positivos de parte de sus fanáticos.

Cabe recordar que Page se realizó una mastectomía subcutánea, en donde se le extirpó el tejido mamario, proceso que detalló la revista Time, la cual se comunicó con el actor.

El mismo medio indicó que Elliot describió la cirugía como “algo que, para él, ha hecho posible que finalmente se reconozca a sí mismo cuando se mira en el espejo, brindándole la catarsis que ha estado esperando desde el ‘infierno total’ de la pubertad”.

Por otra parte, en conversación con Oprah Winfrey, el actor quiso compartir con la gente cuánto ha cambiado su vida tras la cirugía: “Y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de muchas personas“, precisó.

“Hay tal ataque a la salud trans en este momento, cuando además hay una gran falta de acceso a ella, y hay personas trans que ni siquiera quieren ir al médico”, criticó el intérprete finalmente.