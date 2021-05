“Es muy prepotente”: Marcela Vacarezza emitió particular opinión tras dichos de Daniel Stingo sobre los constituyentes de Chile Vamos

El pasado domingo, el abogado Daniel Stingo estuvo invitado al programa “Estado Nacional”, donde abordó su próximo desafío como Constituyente y el rol que tendrán los miembros de partidos de ‘derecha’ en la redacción de la nueva Carta Magna.

Sobre esto, el profesional indicó que “los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros y que quede claro, y los demás tendrán que sumarse. Nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito y no nos empecemos a dar vueltas”.

“Como iba por el Rechazo ahora tiene una minoría. Nosotros vamos a poner los grandes temas porque nosotros representamos a la gente. Los que ganamos representamos a la gente”, agregó.

Sus declaraciones causaron revuelo en las redes sociales, donde varios usuarios se mostraron a favor y en contra de sus palabras. Quien también reaccionó ante sus dichos fue la conocida animadora Marcela Vacarezza, quien no dudó en plantear su opinión a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la comunicadora señaló que “en el fondo lo que dice Stingo debiera ser verdad por la manera en que quedó constituida la convención. Sin embargo, la forma es muy prepotente querido Daniel. Si esa va a ser la tónica no los envidio para nada y tómense un armonyl“.

Posteriormente, decidió aclarar su comentario y publicó lo siguiente: “No he dicho que él sea arrogante. De hecho lo conozco y lo estimo. Su forma a mi parecer no fue adecuada“, dijo la animadora.

