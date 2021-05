“No hay mejor compañía que uno mismo”: Laura Prieto compartió profunda reflexión en las redes sociales

Recientemente la uruguaya Laura Prieto utilizó sus redes sociales para desahogarse y compartir algunos pensamientos en medio de esta pandemia, que la ha golpeado de manera dura.

En este sentido a través de Instagram la influencer compartió íntimos pensamientos, con una profunda reflexión.

“Con los años uno descubre que la mejor compañía eres tu, que si no estas bien contigo mismo nada anda bien…”, inició señalando.

Luego continuó: “Porque si no te sabes querer a ti mismo, si no sabes lo que tu vales… como vas a saber querer a los demás? Se que suena cliche antes me reía de este tipo de comentarios… pero con los años y un par de golpes en la vida fui madurando y aprendiendo sobre el amor propio y me di cuenta que hice tantas tonteras por no querer estar sola, sanar mis heridas, entenderme, perdonarme y curarme de a poco”.

Por último le consultó a sus seguidores si estas reflexiones tienen relación con la edad. “No hay mejor compañía que uno mismo a veces. Hoy siento que madurado tanto y que mi relación con el mundo exterior es mucho mejor porque mi bases son sólidas… (Uuu que ando reflexiva…) sera la edad??? Y a uds les gusta estar con ustedes mismos??? Los leo…”, cerró.

