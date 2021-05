“Era terrible”: Claudio Palma reveló el delicado motivo por el que se alejó de pantalla

Gran extrañeza causó que el reconocido relator deportivo Claudio Palma no apareciera en las transmisiones de Chilevisión y TNT Sports.

El comunicador aseguró que tuvo una repentina caída del párpado izquierdo, lo que lo llevó ir al médico.

“Primero el neurólogo me dijo ‘esto solo es estrés, se va a levantar a los tres días’, me dio pastillas para dormir, ansiolíticos, pero la cosa no mejoró”, reveló Palma a El Filtrador.

Según dijo, hace unos días se sometió a una operación ambulatoria donde sujetaron el nervio que afirma el párpado.

“No es común, pero no es doloroso y es fácil de solucionar. El tema fueron las primeras dos semanas, que pedí no salir en pantalla. Era terrible”, agregó.

“Sobre los 50 años puede provocar esto, y no necesariamente por estrés. A mí me sucedió hace años pero me tiene que haber durado dos días, yo creo que ahí quedó delicado”, cerró.

Cabe señalar que desde este miércoles, Claudio Palma volverá a sus obligaciones laborales.