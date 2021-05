“No necesito para nada el premio”: La contundente respuesta de Ignacio Román a particular “ofrecimiento” de Daniela Castro

Gran polémica han generado las declaraciones de Ignacio Román sobre la final de la primera temporada del programa “MasterChef”, donde ganó Daniela Castro. Sobre esto, el expartipante aseguró que el último capítulo estuvo “arreglado”.

Tras sus declaraciones, Castro no dudó en contestar y lo hizo en el programa “Síganme los buenos”, donde expresó: “Si yo no le hubiera ganado a Ignacio, no tendría esa parte (del público) que me odia. Es así de simple y está bien. Si quiere le doy el premio“, dijo.

“Me refiero que ganar o no ganar, no cambiaría las cosas a cómo están hoy. Creo que a cada uno nos ha ido bien por lo que somos y por lo que hemos ido construyendo. A eso voy… Pero me encanta que le vaya bien. Me encanta que a todos nos vaya bien”, sostuvo.

Fueron justamente estas palabras las que provocaron la reacción de Ignacio Román, quien respondió durante el programa “Me Late”. En el espacio, el rostro publicitario señaló que “no necesito para nada el premio“.

“El premio me lo dio la gente, el cariño, el respeto, el reconocimiento. Yo creo que ese premio no se compra, no se vende, no se da, no se regala, y es algo que ya pasó. No hay que darle vueltas al asunto”, añadió.

“No hay que enfrascarse en una discusión. Todo el éxito para Daniela, todo el éxito para los participantes de MasterChef, y para los que vienen en la nueva temporada que va a ser muy entretenida con famosos cocinando. Desearles felicidad a todo el mundo y enviarles buenas energías”, cerró.