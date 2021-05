Fernanda Urrejola reveló abuso que sufrió a los 7 años: “Eso quedó oculto en mí”

El pasado miércoles la actriz Fernanda Urrejola conversó con Martín Cárcamo en “De tú a tú”, en donde repasó diversos aspectos de su vida.

En este sentido la intérprete reveló un duro momento. “Fui abusada desde muy chica, a los 7 años, la primera vez, y eso quedó oculto en mí, no sabía que tanto eso afectaba”, narró.

Luego continuó: “Y después me pasó con diferentes personas, en muchas otras ocasiones mientras iba creciendo, y yo fui normalizando como que los hombre eran así. Yo creo que desarrollé ahí unas depresiones y cosas muy intensas que no sabía ponerles nombre”.

Junto a esto señaló que tuvo una crisis a los 16 años, la cual terminó con intentos de suicidios, pero aseguró que no dejó de ser la niña que siempre sonreía.

“Mi mamá, que me perdone que voy a contar esto, pero también sufrió abusos. En realidad 9 de cada 10 mujeres sufrió abusos, es súper común y niños hombres también, muchísimos”, afirmó.

Junto a esto señaló que “pasaba mucho rato sola en la Católica y mi primer abusador fue un mozo que era mi amigo. Yo no sabía separar esta amistad de lo que era o no correcto, me sentía incómoda pero era mi amigo”, detallando que este hecho fue constante por tres años.