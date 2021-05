“Fue muy doloroso”: Mario Sepúlveda detalló las secuelas que le dejó el Covid-19

El minero que quedó atrapado en la mina San José el 2010, Mario Sepúlveda, recientemente dio positivo al Covid-19.

Tras este resultado, optó por no acudir a un recinto médico, sino que prefirió quedarse en casa bajo los cuidados de su hermana Marta, señalando que le daba miedo la idea de internarse: “Tenía miedo que me llevaran y no volver más“, aseguró en una entrevista con Página 7.

Así, pasó 15 días sin comer y se le generó una pulmonía de la cual le costó un mes recuperarse, señalando que fue “muy duro, doloroso“.

A pesar de tener 50 años, Sepúlveda señaló que no se encontraba vacunado, porque tenía cierta desconfianza, opinión que cambió y ya se encuentra en la espera de la segunda dosis. “Hoy le digo a la gente que se cuide, el Covid realmente existe“, afirmó.

Por otro lado además señaló que, tras el contagio de coronavirus, regresó el estrés postraumático, el cual padeció tras estar atrapado por 69 días.

“Llevo 10 días muy mal, justamente ahora estoy en la ACHS (…) Estoy súper complicado“, afirmó de acuerdo a La Cuarta.

Aún así, señaló que ve la situación con optimismo: “Aquí estoy con mucha energía, con ganas. Siempre con la misma fuerza y el mismo ánimo. La verdad es que me tomo todo con humor… si al final qué más me puede pasar“.