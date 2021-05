“Con el QR apretado”: Gonzalo Ramírez sacó risas en “Buenos Días a Todos” con su pase de movilidad

El nuevo pase de movilidad para las personas que han completado el proceso de vacunación ha generado múltiples dudas.

En este sentido en el matinal “Buenos Días a Todos” se contó con la teniente de Carabineros Nicol Barrera.

No obstante, esto dio paso a un divertido momento en el espacio de TVN.

Esto, luego de que el conductor Gonzalo Ramírez, quien ingresó al sitio para solicitar su permiso y en pantalla se podían ver los dosis de la vacuna.

“Dice descargar, el botón rojo, o ver. Y ahí aparece el código QR, dice mi rut y lo voy a sacar de pantalla porque siempre piratean todo. Aquí está el QR, ¿ese es el pase, teniente?”, expresó el animador.

Tras esto el comunicador tuvo una salida: “Le puse descargar y aparece el comprobante. No voy a poner más el QR porque dicen que me pueden piratear el QR. Pucha, ¡hay que cuidar hasta el QR ahora! ¡Ando con el QR tomado, teniente, me quieren chorear el QR!“.

Esto fue complementado por Godoy, quien señaló que Ramírez está “con el QR apretado”, situación que sacó risas en el panel.

Finalmente Ramírez expresó: “Ando con el QR a dos manos“, sacando risas.