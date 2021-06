"A mí la muerte de la Javi me cag... harto": José Miguel Viñuela protagoniza emotivo momento tras recordar a su amiga Javiera Suárez

El animador José Miguel Viñuela recordó con emotivas palabras a la periodista fallecida Javiera Suárez, con quien tenía una cercana relación de amistad.

En primera instancia, el comunicador de Mega sostuvo que “siempre fuimos muy buenos amigos. Y me tocó estar, compartir con ella en la etapa final de sus días“, recordando también el momento cuando la animadora le confesó que tenía cáncer.

Viñuela aseguró que se enteró que su amiga tenía cáncer justo cuando vivía uno de los momentos más complejos en su vida, tras ser estafado por Alberto Chang, quien le quitó todo lo que tenía.

“No lo podía creer. Quedé de espaldas. Te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no la había tenido. Yo salía de mi casa y me quería morir todos los días. Y cuando me contaron eso fue como una fuerza que me dijo: ¿hueón, te quieres morir por plata? Sí, son trabajo de 20 años, pero es plata. Tienes dos manos, tienes piernas, tienes hijo, una familia, estás sano. Puedes trabajar en cualquier cosa”, expresó, asegurando que en ese momento llamó a su amiga y trató de hacer de todo para apoyarla.

Según comentó, este hecho marcó un antes y un después en su vida. Viñuela confesó que fue un proceso doloroso. En este sentido, reveló que un día antes que Suárez falleciera, él la fue a ver y ella ‘le tiró la talla’. “Hasta el día de hoy no lo entiendo, por qué“, aseguró.

“No sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javi me cagó harto. Trato de rezar, de sentir que me está escuchando. Ver subir a ese niñito a mi auto (Pedrito Milagros) me parte el alma“, fueron parte de sus declaraciones.