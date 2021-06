La muerte que derrumbó a Pascual Fernández: compartió desgarradores videos

El exchico reality Pascual Fernández sufrió una dolorosa pérdida durante la jornada de este lunes: su perro Guero falleció producto de un infarto, según comentó a través de su cuenta de Instagram.

En la plataforma, el español publicó una serie de desgarradores videos comentando cuánto le afectó la muerte de su mascota, indicando que él era como “su hijo”.

“Tengo que dar una noticia muy mala…Es que mi Guero se me ha muerto. Guero ya no está conmigo“, comenzó expresando Fernández en la red social.

“Se ha muerto. Ya no va a estar más. No sé qué hacer. Era mi hijo, era mi hijo. Él estaba bien. Le hicieron una eco y estaba bien. No me podido despedir. Es duro no despedirse de su hijo”, expresó sumamente afectado.

“Dios mío, no saben cómo me siento”, dijo el exintegrante de “Doble Tentación”, agregando que “es una locura. No me lo creo. Estoy como un poco en shock. La verdad es que estoy un poco en shock. Cumplía años el día 9 y yo cumplo años el día 10. Íbamos a cumplir años juntos. Era mi vida, era mi alma”, manifestó.

