Julia Vial destroza a Dante Poli y Karim Butte: “Es no entender y pasarse sus discursos en cierta parte”

Julia Vial, animadora de Hola Chile en La Red, se lanzó con todo en contra de los dos personajes que fueron sorprendidos durante un operativo policial en una fiesta clandestina en Lo Barnechea, que dejó a 22 personas detenidas: el exfutbolista Dante Poli y al ahora experiodista de Chilevisión, Karim Butte.

“Hay que ser muy cara de palo para andar predicando y no entender de qué se trata esta pandemia, más allá de lo que tú puedas decir en televisión. ¿Por qué se exponen?”, disparó categóricamente.

Y es que la periodista no perdonó a ninguno por haber infringido la ley, agregando a sus descargos: “¿Cuántos años tiene Karim Butte y Dante Poli? Cuarentones, gente que ya se debió pegar el alcachofazo en la vida, que deberían entender que la situación hoy es más compleja que nunca”.

Las declaraciones se dieron en medio de la compleja situación sanitaria que atraviesa el país, donde hoy se reportaron 5.631 casos nuevos de Covid-19. Mientras que al continuar con sus dichos Vial enfatizó en que “No están quedando camas UCI, quienes se están enfermando es precisamente en el rango etario de ellos, entonces es no entender, y pasarse sus discursos en cierta parte”.

“No puedo entender que estos guailones, porque no tengo nombres para ponerles, se les ocurre celebrar lo que sea con 22 pelotudos en un departamento, cuando las cifras te están diciendo que estamos en el peor minuto”, sentenció la animadora, quien además se refirió a como ella no se ha podido juntar con sus cercanos para evitar la propagación del virus.