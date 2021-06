“Chile construyó esto y Chile lo va a sostener”: Don Francisco valora la realización de la Teletón y se refiere a la baja de La Red

El reconocido animador de televisión Mario Kreutzberger abordó la importancia de la Teletón a nivel nacional y se refirió a diversos hechos que han salido a la luz respecto a este evento solidario.

En conversación con Angélica Castro para su programa “Tendencias” en Radio Agricultura, el comunicador aludió a la edición realizada el año pasado, donde se implementaron diversas medidas sanitarias debido a la pandemia de Covid-19.

“No sabes cuánto sufrí yo antes de la Teletón virtual, que yo sabía que eran tan importante para la Teletón misma, para poder subsistir durante todo este año 2021 en la pandemia, cómo yo sufrí sabiendo que esto era tan difícil y qué contento me sentí al final cuando me di cuenta que la gente en la medida que pudo, con todas las dificultades, los de mayores recursos y menores recursos colaboraron para que esto siga funcionando y ha funcionado igual que siempre”, afirmó.

En este sentido, reiteró que “eso me dejó muy contento por un ratito, porque después hay que pensar cómo lo vamos a hacer ahora“, sostuvo, aludiendo a la próxima Teletón.

Sobre esto, el animador aseguró que esta nueva edición se llevará a cabo con “la misma dificultad, pero con una sensación: la Teletón la construyó Chile. Esto no lo construyeron los empresarios. Esto no lo construyó la gente. Esto lo construyeron entre todos, porque habían más de 3 millones de familias, 3 millones 200 mil familias que iban a la fila del banco a depositar, y cuando no se pudo, bueno no fue la misma cantidad de gente, entonces otros hicieron donaciones más importantes, pero la gente no dejó de participar”, destacó.

“Chile construyó esto y Chile lo va a sostener, porque lo quiera, porque lo respeta, porque ha sido muy eficiente y extraordinario lo que ha hecho”, insistió.

Baja de La Red

Sobre la decisión del canal La Red de no participar de esta cruzada solidaria, Don Francisco fue enfático en declarar que “siempre fue voluntario. Ahora, siempre todos los canales colaboraron, siempre todos los canales participaron y los animadores de todos los canales participaron , que eso es lo importante“.

“Ahora, muchos nos han preguntado… porque luego nos vamos a reunir a empezar a dialogar cómo lo podemos hacer, cuál es la mejor forma de llegar a la gente”, reveló el comunicador sobre la siguiente Teletón que se realizará en Chile.