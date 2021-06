“Éramos súper unidas”: Amparo Noguera rememoró la lucha que vivió con su madre contra el cáncer

La actriz Amparo Noguera formó parte del nuevo capítulo de “De tú a tú”, en donde conversó con Martín Cárcamo, entregando múltiples detalles de su vida personal y profesional.

Uno de los momento más emotivos se vivió cuando la intérprete se refirió a la enfermedad y muerte de su madre, luego de que a los 61 años fuera diagnosticada con cáncer.

Así, relató que descubrió esta enfermedad luego de una cita para operarla de la vesícula, en donde descubrieron el cáncer y le otorgaron solo tres meses de vida.

“Me acuerdo que se me durmieron las piernas. Nosotras éramos súper unidas con mi mamá. Llamé a Felipe Braun que era mi pareja en ese momento. No podía dejar de pensar. Mi mamá no sabía, había que contarle”, señaló.

Luego continuó: “Ella nos sostuvo a nosotras. En vez de sostenerla yo. Me comenzó a decir todas las cosas que sabía que me iban a dar miedo. La conversación de una madre que se está muriendo, a su hija. Fuerte. Yo lloraba. Me hacía chistes (…) Esa conversación. Rara. Hermosa. Es lo que uno echa de menos de la gente. Fue una conversación inolvidable para mí”.

Tras esto señaló que si bien solo le dieron tres meses de vida, la madre de Amparo falleció casi dos años después, a los 63. Respecto a la partida de su madre, la intérprete señaló que “me tiré encima de ella. Le di como un beso. Después la Piedad hizo lo mismo, o no me acuerdo“.

Finalmente señaló: “Entró mi papá. Ya no me acuerdo mucho. Recuerdo que salí y dije ‘listo, fin, se terminó’. Si pudiera echar para atrás la película, la habría tocado más“.