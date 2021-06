“Me tiene con mucha rabia”: Helénia Melán “funó” a Lisandra Silva por acción para promocionar su marca

Este miércoles la modelo Helénia Melán realizó una dura crítica contra Lisandra Silva, luego de que señalara que no tenía un buen trato con otros influencers y profesionales.

Esto, luego de que la cubana fuera acusada de no pagar un chaleco para su hijo y bloqueara a la emprendedora, quien la funó en las redes sociales, situación que molestó a la participante de “El Discípulo del Chef”.

En este sentido Helénia se refirió a su experiencia con Lisandra, señalando que incluso la bloqueó una vez que le negó promocionar su nuevo emprendimiento, Lisbylis.

“Me habló para ofrecerme algo sin siquiera preguntarme si me llamaba la atención o me tincaba y partió escribiendo mal mi nombre (…) Obviamente es un regalo con el fin de que lo promocionara“, partió señalando Melán.

No obstante Melán le habría señalado que no le gustaban las velas, por lo que Lisandra la bloqueó de la red social, luego la desbloqueó y eliminó los mensajes enviados, sobre los cuales Melán tenía respaldo.

“Sentí que no tenía que quedarme callada y no es lo que me pasó a mí, eso fue hace antes y yo lo dejé pasar, para mí no es importante, pero algo que me tiene con mucha rabia es que me di cuenta que mis amigues habían pasado por la misma situación, que esta persona acudía a ellos por su trabajo de manera gratis, solamente porque tenían muchos seguidores“, expresó Helénia Melán.

Junto a esto expresó: “Una colaboración es porque tú quieres, no porque te obligan a hacerla y eso es lo que me frustra un poco, porque el trabajo de las demás personas también cuesta”.

Finalmente expresó que realizó este descargo debido a “historias repetitivas de abuso de poder que pasaron con muchos amigxs y conocidxs“.

Aquí puedes ver una captura de la conversación: