Después de meses de anuncios, finalmente “La torre de Mabel”, la nueva teleserie nocturna de Canal 13, ya tiene fecha de estreno.

Según dio a conocer la señal este jueves, la producción protagonizada por Paloma Moreno, Álvaro Espinoza, Ignacia Baeza, Elisa Zulueta, entre otros, hará su gran arribo a la pantalla el lunes 14 de junio.

La historia de la telenovela se centra en “Mabel Andrade” (Paloma Moreno), quien lleva una vida -en teoría- felizmente casada con “Gaspar Elizondo” (Álvaro Espinoza). Con este empresario inmobiliario formó una familia y tiene dos hijos, a los cuales ella se ha dedicado en los últimos años. Eso sí, “Mabel” quiere terminar los estudios universitarios que dejó inconclusos por dedicarse a la maternidad.

El conflicto viene cuando su marido se niega a esa idea y no le facilitará dinero para hacerlo, lo cual marcará una grave crisis entre ellos: ella depende económicamente de “Gaspar” y si él no le pasa dinero, ella no puede cumplir con sus deseos.

Dolida, herida y muy triste, “Mabel”, convencida por su amiga “Laura” (Ignacia Baeza), y prima de “Gaspar”, saldrá aquella jornada a pasar las penas y lo hará en la despedida de soltera de “Marla” (Carmen Gloria Bresky), la secretaria de su esposo. Sin embargo, a esta acontecida mujer se le pasarán las copas de más y terminará protagonizando un bochornoso incidente: supuestamente se involucrará con uno de los vedettos de la despedida de soltera y su noche de desenfreno y pasión será grabada y luego viralizada, con lo que se desatará un escándalo público.

“Gaspar” se sentirá humillado y la expulsará de su hogar, quedando, además, a punto de quedarse sin la tuición de sus hijos.

En un desesperado intento por ganarse la vida y recuperar su rol de madre, “Mabel” iniciará un osado emprendimiento: un motel clandestino que instalará junto a sus nuevas amigas, Pandora y Soledad (Blanca Lewin y Elisa Zulueta), dos vecinas de un colapsado edificio en Santiago centro… el lugar donde ahora vivirá.

En esta nueva etapa, además, creerá conocer al amor de su vida, un encantador médico (Álvaro Gómez). Pero desconocerá que este atractivo profesional no será quien dice ser.

De esta forma, la trama mostrará cómo una mujer tratará de rehacer su existencia en medio de un país que todavía tiende a discriminar a mujeres que son madres y que se han centrado -muchas veces ni siquiera por opción- en su vida familiar por sobre la profesional. ¿Cómo es salir al mercado laboral para una mujer que no tiene experiencia en éste? ¿Cómo es realizarse por sí misma pasado los treinta años? ¿Cómo es perder a una familia y empezar un camino en solitario en el Chile de hoy?

Estas y otras interrogantes serán parte de una teleserie que también le dará un fuerte espacio a las problemáticas del país actual y que buscará entretener con una trama en tono de comedia a los telespectadores en medio de los complejos días de pandemia, ideal para terminar cada jornada de buena manera.

Temáticas como el hacinamiento, los costos económicos de la educación en Chile, los bajos salarios de las pensiones, la lucha por ser padres de manera asistida y muchas otras aristas del país que llevaron a una crisis social en 2019 son parte de esta producción dramática realizada por la productora AGTV.

La producción ejecutiva está en manos de Matías Ovalle y Pablo Ávila, la dirección general corre por cuenta de Cristián Mason y los guiones fueron realizados por un grupo de guionistas liderados por Patricio Heim. En tanto, en su elenco, además de los mencionados, destacan Coca Guazzini, Marcial Tagle, Malucha Pinto, Mauricio Pesutic, Renato Jofré, Luis Gnecco, Jaime Omeñaca y Luis Uribe, entre otros.

“Estamos muy contentos de poder anunciar el estreno de nuestra nueva teleserie nocturna e invitamos a la gente a que se pueda sumar a ver una historia con grandes giros, cercana, empática, amable, llena de realidad y con personajes entrañables. Además, podrán reírse y pasarlo bien porque es una comedia muy entretenida”, señala Matías Ovalle, productor ejecutivo del área de ficción de Canal 13.