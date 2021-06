"Déjate de dar entrevistas hue...": Helhue Sukni responde a fuerte mensaje que le envió su novio tras revelar que siempre ha sido infiel 

Helhue Sukni reveló que su actual pololo le exigió que deje de “dar entrevistas hueonas” tras las últimas declaraciones emitidas por la abogada, donde reconoció que en todas sus relaciones ha sido infiel.

En un nuevo video publicado en su cuenta de Instagram, la también influencer señaló que su novio se enojó por la conversación que tuvo en el espacio web de Pamela Díaz. En la instancia Helhue reveló que ha todas sus parejas las ha engañado.

Al parecer las palabras de la abogada no fueron del agrado de su actual pololo, quien la recriminó. El hombre —quien también sería abogado— le dijo “déjate de dar entrevistas hueonas”, por medio de un mensaje.

Las palabras del molesto novio no dejaron indiferente a la profesional, quien —fiel a su estilo— le respondió por medio de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Ustedes piensen amigos, por qué una persona puede ser infiel con otra. Debe haber algo, ¿si o no? relacionado con una carencia, con un maltrato (…) Si un hueón se porta mal hay que botarlo“, partió reflexionando la abogada.

A lo anterior agregó: “A mi me ha ido mal en el amor, porque he tenido puros hueones pencas (…) Y ahora que tengo acá a este caballero más o menos ilustre, decente, elegante, abogado y todo, el caballero este ahora me increpa. Me mandó una foto y me pone ‘déjate de dar entrevistas hueonas’“.

El mensaje molestó a Huelhue, quien indicó: “¡Si doy entrevistas hueonas mala cue’a poh! (…) Yo soy la hueona que soy y al que le guste o no le guste filo, que se vaya de mi vida“.

Finalmente, la abogada cerró el tema con una intensa reflexión: “Toda mi vida he sido como soy y nunca voy a cambiar porque yo no necesito a nadie al lado mío para que me diga lo que tengo que hacer, o lo que tengo que pensar, o lo que tengo que vestir, o lo que tengo que comer. ¡Hueón yo hago lo que yo quiero en la vida!”

Revisa el descargo completo de Helhue Sukni a continuación: