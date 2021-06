El conserje que revolucionará “La torre de Mabel”, la nueva nocturna de Canal 13

El lunes 14 de junio se estrenará por las pantallas de Canal 13 la teleserie “La torre de Mabel”, la cual mostrará las vivencias de un grupo de personas que comparten un colapsado edificio de Santiago centro. Y dentro de los personajes que no podía faltar en esta historia está el del conserje, interpretado por Jaime Omeñaca, el cual, según cuenta la mayoría del equipo de la telenovela, es el que robará muchas miradas.

“Esta es una comedia y siento que la historia y todos los personajes son atractivos, pero yo destaco el trabajo de Jaime con su Wilson. Es que es espectacular todo lo que hace y cómo cada escena en la que estaba él era genial”, relata a RadioAgricultura.cl Paloma Moreno, protagonista de “La torre de Mabel”, agregando que “además de lo escrito de su personaje, él le agregaba cosas que era muy buenas y que a todos nos hacían reír en el set”.

Por su parte, Cristián Mason, director general de la nueva nocturna del 13, declara que “esta es una teleserie donde contamos con un gran elenco de muy buenos actores que se lucen en la comedia y sin duda que Omeñaca sacará muchas risas porque su Wilson es único. Genera y es parte de grandes situaciones dentro del edificio”.

Álvaro Gómez, el galán de esta nueva producción dramática, se suma a las palabras de sus compañeros y destaca que “Jaime Omeñaca está a otro nivel, su personaje es para matarse de la risa. Él de verdad que va a llamar mucho la atención, hace un papel que de seguro a la gente le gustará”.

Acerca de cómo se le verá en “La torre de Mabel”, Jaime Omeñaca cuenta que “es el conserje que representa a la generación más antigua y que siempre se equivoca en relación a los tiempos que vivimos actualmente, como que le cuesta entender muchas cosas que no forman parte de la sociedad de hoy… como el machismo, por ejemplo. Pero él trata de cambiar; el punto es que le cuesta y mete las patas”.

“Wilson” será el hombre que sabrá –o creerá saber- todo lo que pasa en esta torre y con su singular forma de ser estará presente en muchas situaciones que sacarán grandes carcajadas. Además, usará un peluquín, lo que también será un punto no menor de su apariencia. “Yo siempre había querido hacer un personaje con peluquín y se lo propuse a (Cristián) Mason, y feliz. Es por una cuestión de registro, me gusta disfrazarme y caracterizarme, ayudar al personaje a que sea personaje, y desde ahí darle otra impronta y que se diferencie de todo lo que he hecho para atrás”.

A eso se suma que “Wilson” también tendrá una especial forma de hablar, todo lo cual configurará un personaje que atraerá las miradas en “La torre de Mabel”.

“Yo lo pasé muy bien haciendo este personaje y esta teleserie, y creo que cuando pasa eso, se traspasa a la pantalla”, sintetiza Omeñaca.