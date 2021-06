Ignacia Allamand confesó que dudó en vacunarse: “Me di cuenta que en realidad solo tenía miedo”

La actriz Ignacia Allamand dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que se vacunó contra el COVID-19, pero que “para ser honesta no tenía muchas ganas de vacunarme”.

“Hoy me puse la primera dosis de la Vacuna” contó este viernes. “Para ser honesta no tenía muchas ganas de vacunarme porque agujas y conspiraciones mundiales y Bill Gates y el 5G y el ADN y ¡¡¡Jesucristo todos vamos a morir!!!“, confesó.

“Pero después me di cuenta que en realidad sólo tenía miedo. A lo desconocido. Y cómo el miedo nunca ha sido razón suficiente para detenerme (Eeeeellaaaaaaaaa) fui y me puse la cuestión y más allá del dolor de brazo que no es nada de menor 😳 y un poco de deshidratación me siento bien. Buena excusa para tomar mucha agüita. Acuérdense de tomar ustedes también 💦”, agregó.

Ante las últimas polémicas por este tipo de comentarios, como el caso de Catalina Vallejos, afirmó: “Porfa no me pidan más opiniones al respecto porque ya quedó claro que cualquier comentario sobre este tema hiere muchas sensibilidades. Hagan lo que les parezca bien. Caso cerrado”.

Finalmente, cerró: “Que tengan un buen fin de semana. Cuídense. Creo que aunque se tomen todas las medidas colectivas, si dejamos de poner la parte de auto cuidado que nos corresponde y nos confiamos, esto no se va a terminar nunca”.