Adriana Barrientos respondió a acusación de no pago de canje y arremetió contra la profesional: “Me dejó tirada”

Luego de que se realizara una “funa” contra Lisandra Silva por supuestamente no pagarle a una pyme, el nuevo nombre que apareció en las redes sociales fue el de Adriana Barrientos, con la misma acusación.

Esto, luego de que la tienda @enfermeriaestética.cl, pyme de Macarena Torres, acusó a “La Leona” de no cumplir lo que habían acordado.

“Le administré un frasco completo de toxina botulínica marca Reage. Como muchas de mis colegas del rubro de la estética saben, el valor del frasco sobrepasa los $100.000“, señaló a través de una publicación, señalando además que no había sido una experiencia agradable.

No obstante esta situación empeoró luego de que, de acuerdo a Torres, Adriana Barrientos le contestó pidiendo una alta suma de dinero, tras asegurar que el botox recibido no le funcionó.

“Increíblemente me cobra ya que se siente estafada porque el bótox no le funciono. ACLARACIÓN como existe resistencia a los antibióticos también existe resistencia con la toxina, ella se aplica cada dos meses hace ya varios años, por lo tanto, obviamente no le dura nada o no le hace efecto”, explicó.

El portal M360 se contactó con Adriana Barrientos, quien señaló que sí cumplió con la publicidad que Torres le solicitó, señalando además que Torres no le habría brindado el tratamiento completo.

“La enfermera debía revisarme en 10 días después de hacer el tratamiento, es el protocolo de todo personal médico. Ella faltó a su juramento y me dejó tirada como paciente“, aseguró.