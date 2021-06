“No sentían la necesidad de saludar”: Belén Mora funó a actores de Mega por su “mala educación” dentro del canal

La comediante Belén Mora reveló una mala experiencia que tuvo con diversos actores en Mega, en medio de una conversación que mantuvo con la animadora Francisca García-Huidobro para su programa “Noches Velvet”.

Todo comenzó cuando Mora destacó la popularidad que ha tenido su nuevo programa en La Red, llamado “Políticamente Incorrecto”, momento en el que aludió a su antiguo canal.

“Estamos súper contentos con el programa nuevo y con el recibimiento. Todos se saludan en el canal, todos te saludan en el canal”, lanzó la exintegrante de “Morandé con Compañía”, provocando la rápida respuesta de la conductora.

“¿Eso no te pasaba antes?“, fue la consulta realizada por García-Huidobro, tras lo cual Mora indicó que no, agregando que “ahora me pasa y es bacán”.

“Déjame meterme ahí un poquito porque tengo alma de cahuinera, mi experiencia al menos en la tele siempre ha sido de saludarse, ¿deduzco que estamos hablando de Morandé con Compañía?”, insistió la animadora.

Sobre esto, Belén señaló que “en Morandé nos saludábamos todos, estoy hablando del canal que estaba antes que era Mega. Los que trabajaban en el canal en sí les decías ‘¡Hola!’ y quedabas con la mano estirada“.

“Para ser bien específica, algunos actores de áreas en particular independientes al humor, no sentían la necesidad de saludar”, dijo sin filtro la pareja de “Toto” Acuña.

“Así fue y eso es lo que me encanta de estar en La Red, hay una horizontalidad con todos”, concluyó.