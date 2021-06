Vale Roth entregó detalles de dolorosa infección que sufrió en su ojo: "Estoy tomando cuatro pastillas distintas..."

La influencer Valentina Roth recientemente dio a conocer que, en uno de sus ojos, apareció una protuberancia morada, a la cual no le dio importancia pensando que se trataba de un orzuelo. No obstante con el paso de los días esta no mejoraba, lo que la alertó.

De acuerdo a lo que narró, se dirigió a una farmacia en busca de un medicamento para ayudarla con este problema, lo cual ya le había provocado un cambio en su apariencia.

No obstante, tras consultar con un médico especialista, este le explicó que se trataba de celulitis periorbitaria, una infección que se produce en tejido grasoso y en los músculos alrededor del ojo.

Tras esto le dieron un tratamiento de antibióticos. “Me empezó a salir líquido del ojo (…) Me estoy tomando cuatro pastillas distintas“, relató en algunas de sus historias.

Así, con el pasar de los días, explicó que la inflamación a disminuido. “Ahora mi ojo no está tan morado, sino que más hinchado (…) Vamos a seguir las indicaciones al pie del a letra“.

Aquí puedes ver algunas de las historias que compartió: