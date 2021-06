Kel Calderón aclaró rumores de supuesto embarazo: “Hace tiempo no me pasaba”

El pasado martes la influencer Kel Calderón permitió que sus seguidores de Instagram le realizaran preguntas, en donde respondió a algunas sobre su vida.

Si bien obtuvo consultas sobre vestuario, pelo, perforaciones y otras actividades, una de las que se repitió es si se encontraba embarazada, sobre lo cual despejó las dudas.

“No crean todas las tonteras que leen online“, partió señalando la egresada de derecho, dando a entender que no se encontraba embarazada.

Luego profundizó: “Hoy cualquiera puede publicar alguna tontera sin tener idea de lo que están hablando. También por ahí hay gente que es simplemente mala y le gusta hacer daño porque puede. Por eso, si quieren lean por morbo o aburrimiento, pero no se crean todas las tonteras que leen por ahí. No son reales”.

Finalmente afirmó que no se encontraba embarazada. “Me inventan un embarazo de vez en cuando sí, en algunas notas, pero hace tiempo no me pasaba“, finalizó.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: