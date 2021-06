Montserrat Ballarín enseñó radical cambio de look que lucirá en nueva teleserie

La actriz Montserrat Ballarín ha utilizado diversos looks debido a su larga trayectoria en teleseries, no obstante de manera reciente sorprendió tras someterse a un radical cambio de look.

Este se originó luego de que participará en la nueva producción de ficción “Pobre Novio”, en donde dejó atrás su larga cabellera rubia, para adoptar una corta melena castaño oscuro.

“Rato que no me aparecía por aquí. Y con un cafecito paso a decir… Salú. Nuevos espacios. Nuevos comienzos. Nuevas energías. Vamos”, fue lo que escribió la pareja de Francisco Puelles junto a la imagen que compartió en Instagram.

Los usuarios aplaudieron su cambio de look, el cual también obtuvo elogios de sus colegas Dayana Amigo, María José Prieto y Magdalena Müller.

Aquí puedes ver la publicación: