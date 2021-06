“Algo no anda bien”: Gonzalo Ramírez se molestó tras prohibición de ingreso a equipo de “Buenos Días” al Costanera Center

Debido al anuncio de cuarentena en toda la Región Metropolitana que anunciaron recientemente desde un nuevo balance del Minsal, el centro comercial Costanera Center de Providencia presentó aglomeraciones durante la jornada de hoy.

Ante esta situación equipo del matinal “Buenos Días a Todos” arribó hasta el edificio para informar de lo ocurrido, pero desde el recinto el prohibieron el ingreso.

Esto fue narrado por la periodista, quien informó que una vez que ingresaron al lugar para ver por qué avanzaba tan rápido la fila, se percataron que no había un control de ingreso.

“Nos sorprendimos bastante porque en la entrada no nos controló nadie, la temperatura, el aforo… así de fácil (…) la fila que había para subir (por la escalera) avanzaba súper rápido. Y efectivamente era porque no había nadie (controlando)“, sostuvo.

Tras dar a conocer este hecho, la profesional comentó que el personal “lamentablemente nos pidió que nos retiráramos porque no estaban dando permiso para entrar a prensa“.

Esta situación provocó molestia en el conductor Gonzalo Ramírez. “Molesta esta cuestión de que echen a la prensa cuando solamente está describiendo lo que ocurre”, afirmó.

“Pedimos la autorización para entrar. No estamos disfrazados de árbol. La Ignacia está con el logo del programa. No estamos actuando a la maleta, no (…) si te están echando es porque algo no anda bien“, sostuvo.

Por otro lado la conductora María Luisa Godoy sostuvo que la situación de la prensa es informar a la ciudadanía y “se debe mostrar lo que está sucediendo”.