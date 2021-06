“Nunca pensé que le pegaría a una persona”: Michelle Carvalho reveló sufrir ataque de una mujer en la vía pública

Recientemente la exchica reality Michelle Carvalho denunció que una mujer la atacó en la vía pública.

Esto fue revelado a través de Instagram, en donde compartió una historia en donde detalló la situación y enseñó una de sus uñas rotas.

“A mis 27 años nunca pensé en la vida que alguien me atacaría cobardemente en una vía pública, ayer”, inició señalando.

Luego continuó: “Y nunca pensé que le pegaría a una persona. Obviamente por legítima defensa”.

Tras esto reveló: “Fue mi primera cachetada, muy bien puesta, que me costó una adorada uña. Espero que sea la última vez”.

En la postal además detalló que realizó la denuncia, “esperando que llamen de Fiscalía“.

De momento la brasileña no ha entregado más detalles de lo ocurrido, ni tampoco en el lugar que ocurrió. No obstante señaló que la mujer iba con un rottweiler, donde señaló que “su intención era que el perro me atacara y no le resultó“.

