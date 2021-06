Elisa Zulueta se inspiró en emblemático personaje de “Friends” para su regreso a las teleseries

Desde su participación en la primera y exitosa primera temporada de “Soltera otra vez”, que Elisa Zulueta no estaba en una teleserie de Canal 13… hasta ahora. Es que la reconocida actriz vuelve a ser parte de una telenovela en el 13, específicamente en “La torre de Mabel”.

En la apuesta de ficción -en tono de comedia- será una de las protagonistas de la trama centrada en un grupo de amigas que se instala con un motel clandestino en un colapsado edificio de Santiago centro.

“Yo empecé en Canal 13 (en Lola), aprendí mucho y fui feliz… y también me costó, como todo en la vida”, señala Zulueta, agregando que “ahora el volver significó encontrarse con amigos de la vida y pasear por los pasillos me hizo acordarme de muchas cosas”.

En “La torre de Mabel”, que se estrena este lunes después del partido Chile/Argentina por Copa América 2021, Elisa interpretará a “Soledad”, quien se crió en Estados Unidos en medio de una vida de trabajo y crianza comunitaria de los hijos, olor a incienso, danzas y cánticos rituales. La relación intermitente con sus padres dejaron una profunda huella en ella, lo que la hace sentir que le hizo falta una vida familiar como la de otros niños.

Ya de adulta, conoce a “Valerio” (Marcial Tagle), quien termina siendo su esposo. Siente que él le entrega la vida familiar que ella siempre soñó.

“Soledad” quiere tener un hijo, pero sus problemas de fertilidad y los intentos de lograrlo -ha intentado todos los métodos posibles a su alcance- le están pasando la cuenta, por lo que la opción es recurrir a algo asistido, lo cual es demasiado caro. A pesar de que sigue amando a su marido, su relación está desgastada y ha perdido parte de la magia. Y aunque ambos intentan sobrellevarlo lo mejor que pueden, saben que el tiempo se les acaba.

Acerca de dar vida a una mujer que debe recurrir a tratar de tener un hijo de manera asistida y con el alto costo que esto significa en Chile, la intérprete declara que “es un tema feroz, muchas parejas luchan permanentemente por embarazarse y es un camino en muchos casos largos y muy caros. El tema de las lucas relacionado con eso es brutal, entonces, además de duro, el proceso y rechazo es desgastante para las parejas”, añadiendo que “es un camino de endeudamiento que, lo peor de todo, es que no siempre termina en guagua. Ojalá que las previsiones públicas y privadas pudieran suplir al menos la arista económica de un proceso difícil”.

Dentro de la forma de ser de “Soledad”, sobresale que es relajada y no tiene complicaciones con su cuerpo y con hablar de la vida sexual y cómo sobrellevarla, en torno a lo que Elisa Zulueta manifiesta que “fue una liberación, siempre ando vestida con ropa ancha y esto como que me liberó, me puse en los zapatos de alguien que no es tema su cuerpo, el sexo ni el qué dirán. Ella llega y habla ella, llega y opina… y el sexo es natural, rico y necesario”, poniendo énfasis en que “yo lo pasé muy bien con Soledad, jugué mucho e improvisé más”.

Una de las grandes inspiraciones para personificar este papel fue “Phoebe”, de la icónica serie “Friends” y que desarrolló Lisa Kudrow. Sobre esto, la integrante de “La torre de Mabel” cuenta que “Friends es fundacional en mi generación. Yo al menos entiendo siempre el humor y la comedia en base a esa experiencia, fueron mis referentes, y cuando me llegó el personaje de Soledad, de inmediato dije esto tiene un aire a Phoebe. Y lo hice con mucho respeto, con mucho respeto me inspiré… pero son distintas y con vidas distintas, y con el talento de sobra que tiene Lisa Kudrow, no puedo equiparar, jajajaja”.

“La torre de Mabel”, nueva teleserie, primer capítulo este 14 de junio después del partido Chile/Argentina y posteriormente de lunes a jueves en el bloque prime de Canal 13, a las 22:45 horas.