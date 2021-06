“Hay mucho egoísmo”: Rodrigo Sepúlveda realizó duro descargo tras muerte de adulto mayor en Costanera Center

Durante la jornada de hoy el periodista Rodrigo Sepúlveda realizó una dura crítica, en donde aludió al fallecimiento de un adulto mayor el día de ayer en el Costanera Center.

Recordemos que en la jornada de hoy el hombre se precipitó desde el quinto piso del recinto, situación que se trataría de un suicidio, dejando una nota en donde explicó su decisión.

A pesar de este hecho, el recinto comercial continuó operando de manera normal, situación que fue duramente criticada en las redes sociales, y también por el comunicador.

“Ayer una persona se quitó la vida y eso nos tiene que hacer reflexionar, y mucho. En este país la salud mental no es prioridad“, inició señalando el comunicador.

Luego continuó: “La salud mental vuelve a demostrar lo que pasó ayer y esto se reflota en pandemia… Mi pensamiento, mi idea es hacer un llamado a que esto debería ser prioridad en Chile“.

Tras esto desarrolló su idea: “Lo que me preocupó más, habiendo una persona fallecida y tapada con una carpa azul. ¿Cómo es posible que la gente siga con su vida normal y comprando? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el sentimiento y la cercanía por el otro?“.

Finalmente sostuvo: “Acá hay mucho egoísmo. Cómo es posible eso. Yo creo que el mall debió cerrar y la gente no debió seguir comprando. No se puede seguir con la vida como si nada. Eso no puede ser”